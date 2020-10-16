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البايرن يتجاوز ديورن ويبلغ الدور الثاني لكأس ألمانيا

الرياضة

البايرن يتجاوز ديورن ويبلغ الدور الثاني لكأس ألمانيا
Reuters
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استهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في كأس ألمانيا لكرة القدم، بالفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ديورن من الدرجة الخامسة، ليبلغ الدور الثاني من المسابقة.

وفرض الوافد الجديد، الكاميروني، إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، نفسه نجما للمباراة التي استضافها ملعب "أليانز أرينا"، أمس الخميس، بتسجيله هدفين، في الدقيقتين 24، و75، في حين أحرز توماس مولر، هدفا آخرا في الدقيقة 36.

والفوز هو الثالث عشر تواليا لبايرن ميونيخ حامل لقب المسابقة 20 مرة (رقم قياسي)، والساعي إلى أن يصبح أول فريق يرفع الكأس ثلاث مرات متتالية.

وكانت المباراة مقررة في مطلع سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت لأن الفريق البافاري منح إجازة إضافية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس الماضي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات

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