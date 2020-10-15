نجاة نجم الأهلي السابق وأسرته من الموت بعد احتراق منزله

نجا نجم نادي الأهلي وفريق الإسماعيلي سابقا لكرة القدم، المصري أحمد سمير فرج وأسرته من الموت المحقق بعد أن نشب حريق هائل في منزله اليوم الخميس.

وقال أحمد سمير فرج عبر صفحة الشخصية "فيسبوك" على موقع التواصل الإجتماعي: "اللهم ألف حمد وشكر لك يارب راضى كل الرضا عن قضائك البيت كله ولع وربنا سبحانه وتعالى كتبلنا عمر جديد ألف حمد وشكر لك يارب .. ألف حمد وشكر ليك يارب".

الحمدلله ياجماعه انا والاولاد بألف خير الحمد والشكر لله وبعتذر لكل الناس اللي مرديتش عليهم وبشكر كل الناس اللي جاتلي البيت وربنا يحفظ اولادكو جميعاً الحمد لله الحمد لله الحمدلله Опубликовано Ahmed Samir Farag Четверг, 15 октября 2020 г.

يذكر أن أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، أكد أن فريق "الدراويش" يعاني فنيا بشكل كبير هذا الموسم مضيفا، أن وادي دجلة كان لديه نفس الأزمة لكنه تعامل معها بشكل صحيح".

وفي وقت سابق، حرص أحمد سمير فرج على توجيه رسالة لجماهير الإسماعيلي بعد الأزمة التي نشبت مع مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، وكتب سمير فرج على صفحته الشخصية بموقع"فيسبوك": "جمهور الإسماعيلي الغالي محدش ينزل يعمل وقفات ولا مظاهرات عشان ده مخالف، وممكن تتحبس وأهلك هما اللي هيتعبوا ويعيطوا عليك ويتبهدلوا".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين الجماهير ومجلس الإدارة بسبب تراجع نتائج الفريق، بالإضافة إلى أزمة مع حسني عبد ربه قائد الدراويش السابق، حيث فوجئ بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد الإسكندري، التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصدر: RT