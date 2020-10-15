صحفي يكشف تفاصيل محاولة ريال مدريد ضم ميسي في عام 2013

كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو في كتابه "غراند هوتيل كالتشيو ميركاتو" محاولة نادي ريال مدريد التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، عام 2013.

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، كتابه مؤخرا بعنوان "غراند هوتيل كالتشيو ميركاتو"، ويسرد فيه بعض القصص التي لا يعرفها أحد في سوق انتقالات اللاعبين.

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ويروي الإيطالي في كتابه العديدة من القصص النادرة في "الميركاتو"، ومنها واحدة حدثت في صيف 2013 عندما أرسل ريال مدريد مبعوثين إلى برشلونة للتعرف على موقف ميسي ولتقديم عرض إلى إدارة برشلونة بقيمة 250 مليون يورو، وهو مبلغ مالي كان مخصصا لإعادة هيكلة ملعب "سانتياغو برنابيو"، ولكن رد اللاعب الأرجنتيني كان حاسما: "لن أذهب إلى ريال مدريد، أنت تضيع الوقت".

وبحسب دي مارزيو، رفض ليو ميسي بشكل قاطع العرض المقدم من ريال مدريد ولم يرغب حتى في معرفة المكافآت المالية التي سيحصل عليها من هذه الصفقة التاريخية.

وهذه ليست المرة الأولى التي حاول فيها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وفقا للتقارير الصحفية، التوقيع مع النجم الأرجنتيني.

فقبل بضع سنوات، سرب موقع "فوتبول ليكس" أن فلورنتينو بيريز اقترح على ليونيل ميسي عقدا لمدة 8 سنوات براتب صاف قدره 23 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى ذلك، تضمن العرض المذكور عمولة بنسبة 5% من العملية (16 مليون يورو) لوالد اللاعب ووكيل أعماله، خورخي ميسي، ولكن الأرجنتيني أيضا رفض هذا العرض.

المصدر: "As"