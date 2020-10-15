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يوفنتوس يسجل خسائر كبيرة في السنة المالية المنتهية

الرياضة

يوفنتوس يسجل خسائر كبيرة في السنة المالية المنتهية
AFP
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أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النادي سجل خسائر بلغت 89.7 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

ولفت حامل لقب "الكالتشيو" في المواسم التسعة الأخيرة، إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.

وأوضح نادي "السيدة العجوز" في بيان، أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتبارا من 30 يونيو 2020".

وأضاف أنه "تم تسجيل خسارة قدرها 89.7 مليون يورو (مقارنة بخسارة 39.9 مليون يورو في 2018/2019)، والتي تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".

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وأعلن النادي من جهة أخرى، عن هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد.

وتشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال"، وفق البيان الذي أضاف أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".

المصدر: أ ف ب

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