قرار مخيب لجماهير "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

أعلنت الحكومة الإسبانية رسميا اليوم الخميس، أن مباراة "الكلاسيكو" في ذهاب الدوري الإسباني للموسم الجديد، والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقام بدون جمهور.

واستبعد وزير الصحة في إقليم كتالونيا، ألبا فيرجيس، احتمالية أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في 24 أكتوبر الجاري، بوجود جمهور في المدرجات، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم حاليا، وشراسة الهجمة الثانية للوباء على عدد من الدول.

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كما كشف وزير الصحة أيضاً أن مباراة برشلونة أمام وفرنسفاروش الهنغاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل الكلاسيكو بأربعة أيام، ستقام أيضا بدون جمهور.

وأكد ألبا فيرجيس، في مقابلة مع "راديو كتالونيا"، أنه تقرر بشكل قطعي عدم وجود جماهير في المدرجات خلال أي مباراة في الفترة المقبلة، وقال: "في الوضع الحالي من الصعب جدا علينا أن يكون هناك جمهور في المدرجات، لا يمكننا المجازفة، ولا يمكنني القول أن الأمر سيكون هكذا طوال الموسم، لكن المؤكد هو أنه في مباراتي برشلونة يومي 20 و 24 أكتوبر، من المستحيل تواجد جماهير في المدرجات".

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كان نادي برشلونة قد أرسل بروتوكولا إلى الحكومة في كتالونيا، حول إمكانية فتح الأبواب لسعة محدودة تبلغ 30 ألف شخص لمباراة دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو ضد ريال مدريد، مع الالتزام بتطبيق واحترام جميع الضوابط الأمنية والاحترازية الموضوعة ضد الوباء، ولكن منذ ذلك الحين رفضت الحكومة الطلب، معتبرة أنها مخاطرة باهظة الثمن جدا، بالنظر إلى الحالة الخطيرة التي تمر بها كتالونيا بسبب ارتفاع مخاطر إعادة تفشي الوباء في هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "As"