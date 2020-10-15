شقيقة رونالدو في رسالة غامضة: كريستيانو مرسل من الله

تفاعلت كاتيا، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع إصابة الأخير بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة غامضة ملمحة إلى أن هذا الوباء مجرد عملية احتيال، وأن شقيقها "مرسل من الله".

وشاركت كاتيا، عبر خاصية ستوري على "إنستغرام"، صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة: "إذا كان على كريستيانو رونالدو أن يوقظ العالم، يجب أن أقول إنه حقا نبي من عند الله. شكرا جزيلا".

وأضافت: "أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرا بهذا الوباء في الاختبارات والإجراءات المتخذة، سيرون مثلي، أنها أكبر عملية احتيال شاهدتها منذ أن ولدت".

وأكملت: "قرأت اليوم عبارة أقف لتحيتها.. كفى من صناعة عالم ممتلئ بالدمى المتحركة.. افتح عينيك".

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وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، استبعد يوم الثلاثاء الماضي، رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، عن معسكر المنتخب البرتغالي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: thesun