 
مباشر
عاجل
الصليب الأحمر يعلن عن أكبر عملية لتبادل الأسرى في النزاع اليمني تنفذ حاليا وتشمل أكثر من ألف محتجز

كشف سبب انفعال ميسي عقب مباراة الأرجنتين وبوليفيا (فيديو)

الرياضة

كشف سبب انفعال ميسي عقب مباراة الأرجنتين وبوليفيا (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy08

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، سبب دخول قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في مشادات قوية عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه منتخب بوليفيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مهاجم بوليفيا، مارسيلو مارتينيز، تعمد إثارة غضب ميسي عقب نهاية مباراة منتخبيهما، بعدما قال له: "لا تنس حين هزمناكم بسداسية هنا"، ليدخل بعدها النجم الأرجنتيني في مشادات مع المهاجم البوليفي، قبل أن يشتبك "البرغوث" مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا.

وأظهرت الكاميرات ميسي وهو ينفعل في وجه نافا، وتلفظ بكلمات نابية، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لفض الاشتباك وتهدئة الأمور.

وكان منتخب الأرجنتين، تعرض لخسارة مفاجئة ومهينة على يد بوليفيا في العام 2009، بنتيجة 6-1، ضمن التصفيات المؤهلة حينها لمونديال جنوب إفريقيا 2010، وهي المباراة التي شارك فيها ميسي.

إقرأ المزيد
ميسي يتشاجر ويطلق ألفاظا نابية في مباراة الأرجنتين (فيديو)
ميسي يتشاجر ويطلق ألفاظا نابية في مباراة الأرجنتين (فيديو)

ولكن الأرجنتين تحدت في المباراة الأخيرة لحساب الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 متر عن سطح البحر، وفازت على مضيفتها بوليفيا 2-1.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا