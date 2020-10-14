 
مباشر

فيديو.. تفاعل رونالدو مع الأطفال قبل مواجهة فرنسا

الرياضة

فيديو.. تفاعل رونالدو مع الأطفال قبل مواجهة فرنسا
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxwc

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقاط صورة مع مجموعة من الأطفال الصغار قبل صعوده إلى أرضية ملعب "دو فرانس"، لمواجهة منتخب فرنسا ضمن الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وهو يتوجه، في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب، إلى مجموعة من الأطفال ووقف بينهم لالتقاط صورة تذكارية معهم.

إقرأ المزيد
كيلليني يكشف حالة رونالدو الصحية
كيلليني يكشف حالة رونالدو الصحية

وتفاعل رونالدو مع طفل صغير بعدما شاهده وهو يقلد طريقته في الاحتفال بتسجيل الأهداف، وبدا النجم البرتغالي سعيدا للغاية.

يذكر أنه تم الإعلان عقب مباراة فرنسا والبرتغال، إصابة رونالدو بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر الصحي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا