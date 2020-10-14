حارس مرمى برشلونة شتيغن يخيب آمال رونالدو

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضغط على مسؤولي يوفنتوس للتعاقد مع الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، رغم وجود العملاقين تشيزني وبوفون.

وقال "كالتشيو ميركاتو" في تقرير له، اليوم الأربعاء، أن تجديد عقد مارك-أندريه تير شتيغن، أصبح مسألة وقت فقط رغم طول فترة المفاوضات.

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وأوضح المصدر، أن الاتفاق بين برشلونة وحارس مرماه أصبح قريبا للغاية، من أجل تمديد عقده لثلاثة مواسم جديدة، بحيث ينتهي في صيف 2025.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الأندية الكبرى، راقبت الموقف في الفترة الأخيرة، انتظارا لما ستسفر عن المفاوضات.

وأبدى بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى يوفنتوس رغبتها في ضم تير شتيغن، إلا أن العروض الأربعة قوبلت بالرفض من قبل الحارس الألماني.

المصدر: وكالات