والدة رونالدو: حرب أخرى ستتغلب عليها يا ولدي

وجهت البرتغالية ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، رسالة عاطفية إلى نجلها النجم كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعربت والدة رونالدو، في رسالة عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن قناعتها بقدرة كريستيانو على التغلب على ما وصفته بالحرب الجديدة، مؤكدة أن "الله يبتلي المحاربين العظام بمعارك كبيرة".

instagram/doloresaveiroofficial

إقرأ المزيد

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

واضطر الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، لمغادرة معسكره، ليدخل "صاروخ ماديرا" في عزل صحي لمدة أسبوعين مع متابعة حالته من قبل الأطباء حتى تتحول نتائج العينة من إيجابية إلى سلبية.

المصدر: وكالات