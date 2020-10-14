الوحدة السعودي يضم جناح ليفانتي الإسباني

أعلنت إدارة نادي ليفانتي الإسباني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن انتقال لاعبه البرتغالي هيرناني إلى صفوف الوحدة السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكتب الموقع الرسمي للفريق الإسباني: "توصل ليفانتي والوحدة السعودي إلى اتفاق بشأن إعارة هرناني حتى نهاية الموسم، حيث سيشارك الجناح مع فريقه الجديد قريبا".

وانضم هيرناني (29 عاما) إلى صفوف ليفانتي في يوليو 2019، قادما من بورتو البرتغالي، وشارك خلال الموسم الماضي في 23 مباراة رسمية وسجل ثلاثة أهداف.

المصدر: وكالات