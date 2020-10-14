إيرانيون يتظاهرون أمام مقر إقامة لاعب عراقي لمنعه من مغادرة ناديهم

أعلن نجم الكرة العراقي بشار رسن، عزمه مغادرة صفوف فريق برسبوليس الإيراني على خلفية أزمة تتعلق بالمستحقات المالية، وهو ما أثار غضب الجماهير من إدارة النادي.

واحشدت جماهير النادي أمام فندق يقيم فيه النجم العراقي، ورددت هتافات تطالبه بالبقاء والاستمرار مع النادي.

وقال رئيس النادي الإيراني سول بناه في تعليق على الأزمة، "لن نترك بشار يغادر ونحن ضد قرارة 100% لديه عقد ساري المفعول مع برسيبوليس".

وأضاف، "نحن نحبه بقدر ما يحب برسبوليس، كما أن النادي امتثل لالتزاماته التعاقدية بالنظر إلى تركيز الجهاز الفني على إبقائه، وأمام الفريق مباراة مهمة للغاية في نهائي دوري أبطال آسيا، ونحتاجه كثيرا".

وكان نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن، أعلن رحيله عن صفوف فريقه بيرسبوليس الإيراني بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

وقضى رسن ثلاثة مواسم مع الأحمر الإيراني وحقق معه لقب الدوري الايراني ثلاثة مواسم متتالية، فيما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا مرتين.

المصدر: وكالات