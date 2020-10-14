سواريز يسجل ثنائية في شباك الإكوادور ليتفوق على ميسي ورونالدو (فيديو)

سجل الأوروغوياني لويس سواريز، هدفين في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام مضيفه الإكوادوري 2-4، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.

وأحرز سواريز ثنائية منتخب بلاده في الدقيقتين 83، و90 من ركلتي جزاء، ليحقق رقمين مميزين.

A los 82', la revisión del VAR le otorga penal a Uruguay, y Luis Suárez anota el primer gol.



📹 Movistar Deportespic.twitter.com/3KunvRzrlj — Superhilo 🇵🇪 (@superhilo) October 14, 2020

En el tiempo extra del segundo tiempo (mi madre, 10 minutos de extra dieron), Luis Suárez volvió a marcar de penal.

Sorpresa en Quito



🇪🇨 4 - 2 🇺🇾



📹 Movistar Deportespic.twitter.com/59UovagwpA — Superhilo 🇵🇪 (@superhilo) October 14, 2020

ووصل سواريز إلى هدفه رقم 24، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، متفوقا على نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، صاحب الـ22 هدفا.

PISTOLERO LEGENDARIO 😎

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Luis Suárez marcó doblete con Uruguay y así llegó a 24 goles en Eliminatorias 🤯

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✅ Lucho es el máximo goleador del certamen por encima de Messi (22)

✅ Superó a Ronaldo Nazario como el máximo goleador sudamericano en competiciones oficiales (40) pic.twitter.com/QY9MYNSoPb — Fan One Sport (@fanonesport__) October 13, 2020

وانتزع الدولي الأوروغوياني أيضا، صدارة قائمة أفضل هداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في المباريات الرسمية، بعدما رفع رصيده إلى 40 هدفا مع منتخب بلاده، مقابل 39 هدفا لكل من ميسي والنجم البرازيلي المعتزل "الظاهرة" رونالدو.

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المصدر: matchtv.ru