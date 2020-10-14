شاهد.. الجزائري محرز يتلاعب بدفاع المكسيك بمراوغة مذهلة

قدم النجم الجزائري رياض محرز، أداء مذهلا خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره المكسيكي أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل محرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما توصل بتمريرة حريرية من زميله رامي بن سبعيني داخل مربع العمليات، ليسددها اللاعب الأعسر أرضية وتتهادى إلى الشباك.

ولكن اللقطة الأبرز لمحرز والتي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد المباراة، كانت في الدقيقة 46، عندما توغل الدولي الجزائري داخل منطقة جزاء المكسيك، وأثناء تقدمه نحو المرمى، ظل محرز يوهم أحد المدافعين بحركة فنية "برازيلية"، قبل أن يراوغ ثلاثة مدافعين دفعة واحدة وبحركة مذهلة، لينفرد بالحارس، لكن الأخير كان في الموعد وتصدى للكرة بصعوبة.

هذه اللقطة سوف تبقى للتاريخ يتعلمون من فنون الفنان والمتفنن رياض محرز أبدع هنا كبار اللاعبين المشاهير وماعملوهاش هذه اللقطة معروف بيها الا الجزائريين فكرني في مراد مغني وكريم زياني 🇩🇿✌ pic.twitter.com/7HxjymAxKM — Linda & Bou (@Linda88260412) October 14, 2020

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة المكسيك كانت المباراة الـ20 على التوالي التي لم يتذوق فيها منتخب "ثعالب الصحراء" مرارة الهزيمة.

المصدر: RT