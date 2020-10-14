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شاهد.. الجزائري محرز يتلاعب بدفاع المكسيك بمراوغة مذهلة

الرياضة

شاهد.. الجزائري محرز يتلاعب بدفاع المكسيك بمراوغة مذهلة
Lassana Camara/TWITTER.COM
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قدم النجم الجزائري رياض محرز، أداء مذهلا خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره المكسيكي أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل محرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما توصل بتمريرة حريرية من زميله رامي بن سبعيني داخل مربع العمليات، ليسددها اللاعب الأعسر أرضية وتتهادى إلى الشباك.

ولكن اللقطة الأبرز لمحرز والتي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد المباراة، كانت في الدقيقة 46، عندما توغل الدولي الجزائري داخل منطقة جزاء المكسيك، وأثناء تقدمه نحو المرمى، ظل محرز يوهم أحد المدافعين بحركة فنية "برازيلية"، قبل أن يراوغ ثلاثة مدافعين دفعة واحدة وبحركة مذهلة، لينفرد بالحارس، لكن الأخير كان في الموعد وتصدى للكرة بصعوبة.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة المكسيك كانت المباراة الـ20 على التوالي التي لم يتذوق فيها منتخب "ثعالب الصحراء" مرارة الهزيمة.

المصدر: RT

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