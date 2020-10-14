بينها موقعة برشلونة.. رونالدو مهدد بالغياب عن خمس مباريات هامة

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطر الغياب عن خمس مباريات هامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي.

وتأكد بالفعل غياب رونالدو عن مواجهة منتخب بلاده أمام السويد المقررة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، فيما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن "الدون"، سيغيب أيضا عن لقاء فريقه يوفنتوس ضد كروتوني في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل، وعن مباراة الجولة الأولى من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي سيواجه فيها فريق "السيدة العجوز" مضيفه دينامو كييف، يوم الثلاثاء المقبل.

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وأكد المصدر ذاته أن رونالدو، سيخضع خلال الأيام القليلة المقبلة لفحص آخر، وفي حال ظهور مسحة إيجابية لنتائج تحاليله، سيغيب عن مباراة هيلاس فيرونا ضمن مسابقة "الكالتشيو" التي ستلعب يوم 25 أكتوبر الجاري، وسيواجه خطر الغياب عن لقاء الجولة الثانية من "التشامبيونزليغ" ضد برشلونة التي ستقام في الـ28 من الشهر الجاري.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن الموافقة على عودة أي لاعب للمشاركة في المباريات في المسابقات الأوروبية بعد إصابته بفيروس كورونا، يجب أن تصل قبل سبعة أيام، أي أن اللاعب يجب أن تكون فحوصاته سلبية قبل خوض أي مباراة بأسبوع.

المصدر: وكالات