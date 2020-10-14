شاهد.. نيمار يسجل ثلاثية على بيرو ليتجاوز سجل رونالدو ويقترب من بيليه

أحرز نيمار ثلاثية ليقود منتخب البرازيل للفوز 4-2 على مضيفه البيروفي في مباراة جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقدم منتخب بيرو مبكرا في الدقيقة السادسة بهدف حمل توقيع أندريه كاريو، من تسديدة رائعة، لكن نيمار عادل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعاد منتخب بيرو، الذي لم يسبق له الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم، للتقدم مجددا في الدقيقة 59 حين اصطدمت تسديدة ريناتو تابيا من 25 مترا برودريغو كايو ثم استقرت في الشباك، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل للبرازيل بعد خمس دقائق لاحقة.

ووضع نيمار المنتخب البرازيلي في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل سبع دقائق على النهاية، وبعد أن طرد كارلوس زامبرانو، لاعب بيرو، سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الثالث في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليجعل النتيجة 4-2.

ورفع نيمار عدد أهدافه مع منتخب البرازيل إلى 64 هدفا، ليصبح في المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي منتخب "السامبا" عبر العصور، بعدما تجاوز "الظاهر" رونالدو (62 هدفا)، الذي تراجع للمركز الثالث.

Pele 77 gol

NEYMAR 64 gol

Ronaldo 62 gol

Romario 55 gol

Zico 48 gol



Bisakah Neymar jadi top scorer sepanjang masa timnas Brasil? 🇧🇷 pic.twitter.com/wC1VIT5qbt — Bolalob.com (@Bolalob) October 14, 2020

وبات نحم باريس سان جيرمان على بعد 13 هدفا فقط مع معادلة سجل الأسطورة بيليه، الذي أحرز 77 هدفا على مدار مسيرته مع البرازيل.

وتتصدر البرازيل والأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية بعد فوز كل منهما بأول مباراتين فيما تأتي باراغواي، التي تعادلت مع بيرو في مباراتها الأولى، في المركز الثالث بأربع نقاط.

ولدى بيرو نقطة واحدة وتتقدم على فنزويلا وبوليفيا اللتين خسرتا أول مباراتين.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق إلى النهائيات مباشرة في قطر عام 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة.

المصدر: وكالات