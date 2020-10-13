قلق في ريال مدريد بسبب إصابة رونالدو بكورونا

تلقى قطبا الكرة الإسبانية الكروي ريال مدريد وبرشلونة، نبأ إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، بقلق شديد.

ويخشى ريال مدريد وبرشلونة، من أن يكون كريستيانو رونالدو قد تسبب في إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، على اعتبار أن النجم البرتغالي خالط ثنائي الفريق الكتالوني، مواطنه فرانسيسكو ترينكاو وزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وثنائي الفريق الملكي، المدافع الفرنسي رافائيل فاران وزميله المدافع الإسباني سيرخيو راموس، هذا الأسبوع.

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فقد تعانق كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد، سيرخيو راموس، وتبادلا قمصانهما بعد مباراة منتخبي بلادهما وديا، يوم الأربعاء الماضي.

كما عانق رونالدو زميله السابق في ريال مدريد أيضا، المدافع رافائيل فاران، وصافح مواطنه أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، يوم السبت الماضي، وذلك خلال مباراة منتخب البرتغال ومضيفه الفرنسي، ضمن منافسات دوري الأمم الأووربية.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن منتخب بلاده في مباراته ضد السويد، غدا الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات لدوري أمم أوروبا.

المصدر: وكالات