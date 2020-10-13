الحسناء شارابوفا تدخل قائمة أغنى 100 امرأة في أمريكا

أدرجت مجلة "فوربس" لاعبة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا في قائمة أغنى 100 امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتلت ماريا شارابوفا، التي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1995، المركز 87 في التصنيف الجديد لأغنى السيدات في أمريكا، وتقدر ثروتها بنحو 200 مليون دولار.

كما دخلت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، القائمة أيضا، وشغلت المركز 83 بثروة تقدر بنحو 225 مليون دولار.

وتصدرت الأمريكية ديانا هندركس مؤسسة شركة "ABC Supply" التصنيف للعام الثاني على التوالي بثروة قدرها 8 مليارات دولار.

يذكر أن ماريا شارابوفا (33 عاما) وضعت حدا لمسيرتها الاحترافية في ملاعب التنس، في فبراير الماضي.

وحققت الحسناء الروسية خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، منها 5 ألقاب ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام"، كما تربعت على عرش تصنيف لاعبات التنس المحترفاتلمدة 21 أسبوعا.

المصدر: وكالات