فينغر يقدم نصيحة لأرسنال للاستفادة من أوزيل

قال المدرب الأسطوري لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينغر، إن على "الغانرز" إعادة دمج لاعب وسطه الألماني مسعود أوزيل بالفريق الأول، لأن تهميشه يعد إهدارا لإبداعات في صناعة اللعب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن فينغر قوله: "هو (أوزيل) في فترة يمكن للاعب في مثل موهبته القيام بالكثير وستكون مضيعة للنادي إذا لم يستغله لأنه صاحب موهبة ممتازة ويبدع في الثلث الأخير من الملعب بفضل مهاراته في التمرير".

وأضاف "كرة القدم تعتمد حاليا على الهجمات المرتدة والتحول السريع، ويلعب الجميع بشكل متشابه مع استبعاد لاعبين مثل أوزيل، لكن لا يجب أن ننسى أنه بطل للعالم ولعب لريال مدريد".

وتابع "يملك أرقاما قياسية في التمريرات الحاسمة لذا يجب إيجاد وسيلة للاستفادة منه مجددا".

كما أكد فينغر أن أرسنال في أيد أمينة مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي تولى القيادة بعد رحيل مواطنه أوناي إيمري في الموسم الماضي.

وأوضح فينغر "لديه (أرتيتا) مقومات مدرب جيد جدا ومن الطراز الأول.. يجب منحه الوقت ليؤدي عمله. إنه يتحلى بالذكاء وبالشغف الكبير والشخصية القوية، وأعتقد أنه يحيط نفسه بأشخاص مناسبين".

وخاض أوزيل كل مباريات الدوري تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن اللاعب الألماني (31 عاما) لم يشارك في أي دقيقة منذ استئناف موسم 2019-2020 في يونيو الماضي.

ومع ذلك، يستمر أوزيل مع النادي اللندني حتى نهاية عقده في 2021 رغم استبعاده من التشكيلة وخرج من قائمة الفريق في دور المجموعات بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

يذكر أن فينغر ترك في نهاية موسم 2017/2018، منصبه على رأس الإدارة الفنية لأرسنال، الذي تولاه عام 1996، وقاد "الغانرز" خلال 22 عاما للتتويج بمجموعة من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات (1997-1998، 2001-2002 و2003-2004)، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في سبع مناسبات، ومثلها في الدرع الخيرية.

المصدر: وكالات