انسحاب تريبيير وتشيلويل من تشكيلة إنجلترا قبل مواجهة الدنمارك

أعلن منتخب إنجلترا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انسحاب المدافعين بن تشيلويل، وكيران تريبيير، من تشكيلته قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء.

ولم يوضح المنتخب الإنجليزي الأسباب، لكن محطة "سكاي سبورتس"، ذكرت أن تشيلويل عاد إلى فريقه تشيلسي للعلاج من مشكلة في القدم، بينما ترك تريبيير المعسكر لأسباب شخصية.

وحمل تريبيير شارة القيادة خلال فوز إنجلترا 3-0 على ويلز في لقاء ودي الأسبوع الماضي، وبدأ أساسيا خلال الفوز 2-1 على بلجيكا، بينما لم يكن تشيلويل ضمن التشكيلة في المباراتين.

وتقلصت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لتضم 28 لاعبا سيختار منهم 23 لخوض مباراة الغد.

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وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطة عن بلجيكا صاحبة المركز الثاني.

المصدر: رويترز