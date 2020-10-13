البرازيلي فيرمينو: لن تصدقوا ما يقوم به صلاح

أشاد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بزميليه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، اللذين يشكلان معه مثلثا هجوميا مرعبا لخصوم "الريدز" في إنجلترا وأوروبا.

وقال فيرمينو، في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن صلاح: "أنا معجب كثيرا به، وأحب الطريقة التي يلعب بها. إنه يسجل الكثير من الأهداف. لن تصدقوا مدى قسوة العمل الذي يقوم به".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية باللعب إلى جانب صلاح، وكذلك ماني. إنه لاعب آخر رائع".

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كما أشاد فيرمينو، بمواطنه أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ومنتخب "السيليساو"، بقوله: "بالنسبة لي إنه الأفضل في مركزه على مستوى العالم، ولا أقول ذلك فقط، لأنه زميلي في الفريق، لكن الأشياء التي يفعلها على أرض الملعب لا تصدق. كما أنه رجل وصديق رائع خارج الملعب، ولدي معه علاقة جيدة".

وتابع: "مستوى البرازيل أمام بوليفيا؟ أداء الفريق بالكامل والروح التي أظهرناها تستحقان التهنئة. إنها بداية ناجحة للتصفيات وهذا أمر مهم، وتقديم هذا الأداء الجيد يجعل الوضع أفضل".

وختم فيرمينو: "عمري الآن 29 عاما وأشعر بأنني في أفضل لحظات مسيرتي. أريد مواصلة العمل الجاد للوصول مع منتخب بلادي إلى كأس العالم. أريد الفوز بالمونديال بشدة. كأس العالم هو اللقب الذي ينقصني".

يذكر أن منتخب البرازيل يواجه بيرو فجر غد الأربعاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات