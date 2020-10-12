سبب غريب يمنع الأهلي والزمالك من السفر للمغرب على متن طائرة واحدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب عدم سفر بعثة الأهلي والزمالك إلى المغرب على متن نفس الطائرة، رغم توجههم إلى الدار البيضاء في نفس التوقيت، لمواجهة الرجاء والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "سألنا (عن سبب عدم سفر الأهلي والزمالك للمغرب على متن نفس الطائرة)، وقالوا لنا إن هذا الأمر ضد السلامة الجوية، ومستحيل أن يسافر فريقان متنافسان على طائرة واحدة".

وأوضح حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه في العام 1994، عاد لاعب من نادي الزمالك على متن الطائرة التي كانت تقل بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا، بعد فوز الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب المارد الأحمر، وأضاف: "لكن يبدو أن كل شيء تغير بسبب اختلاف العصر الحالي عن الماضي".

وينتظر أن يحل الأهلي والزمالك بالمغرب غدا الثلاثاء في أوقات مختلفة.

ويواجه الأهلي مضيفه الوداد يوم السبت المقبل، على أن يلعب الزمالك في اليوم التالي مواجهته ضد القطب الثاني لمدينة الدار لبيضاء، نادي الرجاء.

المصدر: وكالات