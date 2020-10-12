بادرة رائعة من بيكهام تجاه الفتيات المحجبات (صورة)
دعم نجم كرة القدم المعتزل، الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، الفتيات بشكل عام والمحجبات بشكل خاص، في اليوم العالمي للفتاة والذي يصادف 11 أكتوبر من كل عام.
ونشر بيكهام أمس الأحد، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له بين عدد من الفتيات المحجبات وعلق عليها قائلا: "يجب أن تتاح لجميع الفتيات، أينما كن فى العالم، فرصة التعلم وتحقيق إمكاناتهن".
وأكمل النجم الإنجليزي: "تستحق بناتنا نفس الفرص مثل أبنائنا، نحتفل اليوم فى اليوم العالمي للفتاة، بالفتيات فى جميع أنحاء العالم اللائي يعملن بجد لإحداث تغيير إيجابى في حياتهن ومجتمعاتهن".
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All girls, wherever they are in the world, should have the chance to learn and to achieve their potential. Our daughters deserve just the same opportunities as our sons. Today on #DayoftheGirl we celebrate girls all around the world who are working hard to make a positive change in their lives and communities. @unicef #7Fund
واليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة، هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.
يذكر أن بيكهام (45 عاما)، كان واحدا من أبرز لاعبي كرة القدم في تسعينات القرن الماضي ومع بداية الألفية الثالثة، وسبق له حمل قميص أشهر الأندية الأوروبية، على رأسها مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وميلان، وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب بلاده إنجلترا في بطولات كأس العالم وأوروبا.
ويتولي بيكهام حاليا تسيير نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي أنشأه بعد اعتزاله في العام 2013.
المصدر: RT