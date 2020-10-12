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النجم ليبرون دجيمس يفاجئ الجميع بتصرف غريب بعد تتويج فريقه بـ"NBA" (فيديو)

الرياضة

النجم ليبرون دجيمس يفاجئ الجميع بتصرف غريب بعد تتويج فريقه بـ
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فاجأ النجم ليبرون دجيمس، عشاق فريقه، بالطريقة التي احتفل بها، بعدما قاد لوس أنجلوس ليكرز للتتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".

وتغلب ليكرز بنتيجة 106-93 على ميامي هيت، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ليفوز بالنهائي 4-2 على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وعقب نهاية المباراة، ظهر دجيمس، الذي أصبح أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع ثلاثة فرق مختلفة، مستلقيا على أضية الملعب ويدخن سيجارته خلال حديثه عبر الهاتف مع والدته.

وظهر اللاعب الملقب بـ"الملك"، وهو ينفث سيجارته ويقول لوالدته: "كل ما مررت به، كل ما رأيته، لا يوجد شيء يمكنه أن يوقفني. آمل أن أستمر في جعلك فخورة يا أمي".

وقاد دجيمس، ليكرز لإحراز لقبه الأول منذ 2010، حيث توج الفريق حينها مع الأسطورة كوبي براينت، الذي فارق الحياة في حادث تحطم طائرته المروحية في يناير الماضي.

وكان دجيمس، البالغ عمره 35 عاما، قد وعد "أمة ليكرز" بأن يعيد إليها اللقب من أجل "ادامة إرث" كوبي براينت.

المصدر:RT + وكالات

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