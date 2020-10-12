مبابي يعلق على صورة لرونالدو بوضع رمز "الماعز".. فما السبب؟

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، اعتزازه بمواجهة مثله الأعلى، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي جمعت أمس الأحد، منتخب فرنسا بنظيره البرتغالي.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، صورة له رفقة النجم البرتغالي، وعلق عليها قائلا: "مثلي الأعلى (المحبوب)".

كما أرفق المهاجم الدولي الفرنسي الصورة، برموز تعبيرية عبارة عن تاج وماعز.

وأراد مبابي من خلال وضع رمز التاج، وصف رونالدو بـ"الملك"، أما الماعز، بالإنجليزية "GOAT"، يعد اختصارا لجملة الأعظم على الإطلاق (Greatest Of All Time).

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المصدر: RT