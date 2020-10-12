بسيناريو درامي.. الرجاء يتوج بلقب الدوري المغربي (فيديو)

توج فريق الرجاء البيضاوي بلقب الدوري المغربي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا "قاتلا" في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، أمس الأحد، في الجولة الـ30 الأخيرة.

وكان الرجاء بحاجة للفوز على الجيش للتتويج باللقب لأول مرة منذ سبع سنوات، أو التعادل بأي نتيجة شريطة ألا يفوز منافسه وغريمه الوداد البيضاوي على الفتح في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت أمس الأحد.

وتمكن الرجاء من حصد اللقب، بعدما خطف له مهاجمه عبد الإله الحافيظي، هدف الفوز على الجيش 2-1 في الدقيقة 90، وفي وقت كانت فيه جماهير الغريم الوداد تستعد للاحتفال بلقب الدوري المغربي بعد فوز فريقها على الفتح بنفس النتيجة 2-1.

وبهاتين النتيجتين، أنهى الرجاء موسم 2019/2020 في صدارة الدوري المغربي، برصيد 60 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على الوداد، الذي اكتفى بمركز الوصافة.

المصدر: RT