التعادل السلبي سيد الموقف في قمة بولندا وإيطاليا

تعادل المنتخب الإيطالي مع مضيفه البولندي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وشهدت المباراة تضييع فيدريكو كييزا، لاعب خط وسط منتخب إيطاليا، فرصة هائلة، عندما سدد خارج الملعب من ستة أمتار عند الزاوية البعيدة في واحدة من الفرص الحقيقية القليلة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "إنيرجا".

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وبهذا التعادل، زادت إيطاليا من مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 18 مباراة وبقيت في صدارة المجموعة الأولى في القسم الأول للدوري الأوروبي برصيد خمس نقاط، فيما يحتل المنتخب البولندي المركز الثاني، برصيد أربع نقاط بالتساوي مع هولندا.

المصدر: وكالات