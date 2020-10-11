شاهد.. حارس مرمى إسرائيل يرتكب خطأ "كوميديا" فادحا

سقط المنتخب الإسرائيلي أمام مضيفه التشيكي (1-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتلقت الشباك الإسرائيلية هدفا مبكرا جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع جويل أبو حنا خطأ في مرماه، في الدقيقة 14 عندما أعاد كرة إلى حارس مرماه أوفير مارسيانو، لكن الأخير ارتكب هفوة قاتلة، حيث فشل في إيقاف الكرة.

وضاعف المهاجم التشيكي ماتي فيدرا النتيجة في الدقيقة 48 ومن ثم سجل المهاجم الإسرائيلي إيران زاهافي هدف منتخبه اليتيم بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد

ويتصدر منتخب اسكتلندا قائمة المجموعة الثانية (B2) ضمن المستوى الثاني برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه منتخب التشيك.

بينما توقف رصيد إسرائيل عند نقطتين وشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، ومن ثم سلوفاكيا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT