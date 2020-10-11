ريال مدريد يستقر على خليفة صخرة دفاعه راموس

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب اللاعب باو توريس مدافع فريق فياريال الذي يشكل شراكة دفاعية مميزة مع سيرخيو راموس في منتخب إسبانيا.

ويبحث ريال مدريد عن وريث لمدافعه سيرخيو راموس، الذي تقدم في العمر (34 عاما)، وقد يعتزل كرة القدم في غضون عامين.

قال "ديفينسا سينترال" إن ريال مدريد يعمل بكل جدية من أجل تجديد دماء الفريق ليصبح أكثر قوة عاما بعد عام، ومن ضمن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قوي، مركز قلب الدفاع.

وأفاد التقرير، أن ريال مدريد وضع اسم باو توريس البالغ من العمر 23 عاما، على طاولة تعاقدات النادي في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير، أن فياريال قد اشترط الحصول على 50 مليون يورو من أجل بيع توريس، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الشاب.

ويفكر الفريق الملكي في دفع قيمة الشرط الجزائي وضم اللاعب الصيف المقبل، رغم أن قيمته السوقية الحالية تبلغ 30 مليون يورو، ولكنه يتطور بسرعة كبيرة، وبالتالي من المرجح أن ترتفع قيمته في القريب المنظور أكثر.

المصدر: وكالات