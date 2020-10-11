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شاهد.. هالاند "الفتى الذهبي" يحرز "هاتريك" في مرمى رومانيا

الرياضة

شاهد.. هالاند
AFP Stian Lysberg Solum
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قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للفوز على ضيفه الروماني (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى رومانيا في الدقائق (13، 64، 74)، بينما تكفل زميله ألكسندر سورلوت بتسجيل هدف في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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وحقق منتخب النرويج بذلك انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، مقابل خسارة واحدة، وتتصدر قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني (B1) برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني المنتخب الروماني بالهزيمة الأولى بعد تعادل وفوز على الترتيب، وتراجع إلى المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وذلك قبل مباراته في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، أمام مضيفه الإيرلندي الشمالي، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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