"الأسود الثلاثة" يفترسون "الشياطين الحمر" (فيديو)

تغلب المنتخب الإنجليزي على ضيفه البلجيكي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا في الدقيقة 16 من ضربة جزاء. ورد منتخب "الأسود الثلاثة" الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر اللاعبين، ماركوس راشفورد، وماسون مونت في الدقيقتين (39 من ضربة جزاء، و65) على الترتيب على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

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وحقق منتخب إنجلترا بذلك انتصاره الثاني في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، مقابل تعادل واحد، وتصدر قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) برصيد 7 نقاط.

في المقابل، تجرع منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" مراة الهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل مباراته في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، أمام مضيفه الآيسلتدي، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: RT