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شاهد.. آلان عمر يكتسح البريطاني سكوب بالفنية القاضية

الرياضة

شاهد.. آلان عمر يكتسح البريطاني سكوب بالفنية القاضية
sportbox.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owyk

سحق الألماني آلان عمر، المنحدر من أصول كردية، منافسه البريطاني رايان سكوب، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة بيلاتور "Bellator 248" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في باريس.

وأسقط آلان عمر خصمه على أرض الحلبة بضربة قوية بالركبة في البطن خلال الجولة الأولى، ومن ثم انهال عليه بوابل من الضربات أجبر البريطاني على الاستلام، ليتدخل الحكم لإيقاف النزال معلنا فوز المقاتل الألماني بالضربة الفنية القاضية.

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لمشاهدة نزال آلان عمر كاملا وغيره من المواجهات، عبر الرابط التالي: آلان عمر يكتسح البريطاني سكوب بالفنية القاضية.

وحقق آلان عمر (32 عاما)، المولود في إقليم كردستان، بذلك انتصاره الرابع والعشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 خسائر.

بينما مني رايان سكوب (28 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل عشرة انتصارات.

المصدر:  "sportbox.ru" 

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