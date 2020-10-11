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إنتر ميلان يعلن إصابة لاعب وسطه يونغ بفيروس كورونا

الرياضة

إنتر ميلان يعلن إصابة لاعب وسطه يونغ بفيروس كورونا
AFP MIGUEL MEDINA
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أعلن نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد إصابة لاعب وسطه الإنجليزي آشلي يونغ بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان: "جاءت نتيجة فحص آشلي يونغ إيجابية لفيروس كوفيد-19 بعد الفحوصات التي أجريت أمس (السبت) في أبيانو جنتيلي".

وأضاف: "اللاعب الإنجليزي موجود في الحجر الصحي في المنزل".

وانضم لاعب واتفورد وأستون فيلا السابق إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في يناير الماضي.

وبات يونغ البالغ 35 عاما سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في النادي بعد البلجيكي رادجا ناينغولان وروبرتو غاليارديني والسلوفاكي ميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني وحارس المرمى الروماني يونوت رادو.

المصدر: "أ ف ب"

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