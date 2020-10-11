المغربي حمد الله يهدد بفسخ عقده مع النصر السعودي

وجه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم، إنذارا لناديه بفسخ عقده ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة، وذلك وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلكترونية إلى إدارة النادي تفيد بتأخر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها توجيه هذا الإنذار ومتابعته.

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وأوضحت "الرياضية" أن عضو شرف الفريق الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز قد تكفل بتقديم الدعم الكبير للصفقات التي أبرمها النصر ومنها التعاقد مع علي الحسن، علي لجامي، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، بجانب مساهمته في غلق بعض الإسهامات المالية.

وتعيش إدارة نادي النصر أزمة مالية خانقة تسببت في تأخر رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين والطاقم الفني، بسبب اقتصار الدعم على الصفقات التي مولها الشرفي الكبير.

وتسعى إدارة النادي إلى مخاطبة عدد من أعضاء الشرف لتوفير سيولة مادية تؤمن بعض الرواتب لمنع فسخ أي عقود كما حدث مع البرازيلي باولو جوليانو، ووفق مصدر مطلع، ربما تتمكن الإدارة من إيداع راتب للمهاجم حمد الله لقطع الطريق قانونيا على أي خطوة أخرى.

المصدر: وكالات