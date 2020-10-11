هل ينجح ميسي في فك عقدته الدولية مع الأرجنتين ويصل لرقم بيليه؟

يبحث نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فوزه الأول وهدفه الأول في لاباز الثلاثاء القادم، في المبارة التي ستكون اللقاء الثالث له مع منتخب بلاده ضد بوليفيا.

واستهلت الأرجنتين مشوارها في تصفيات مونديال قطر 2022 بشكل مثالي، عندما نفذ ميسي ركلة جزاء بنجاح لتفوز بهدف دون مقابل على ضيفتها الإكوادور.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سبق له اللعب مرتين ضد بوليفيا رفقة راقصي التانغو، لكنه لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف.

🇦🇷 Messi busca este martes su primer triunfo y su primer gol ante Bolivia en La Paz, en el que será su tercer partido a 3.650 metroshttps://t.co/eCC9BkbtDu — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 11, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة الأولى لقائد برشلونة أمام بوليفيا تعود إلى 11 عاما، عندما خسرت الأرجنتين بنتيجة 1-6، وكان دييغو مارادونا من يقود المنتخب وقتها.

أما المواجهة الثانية لميسي ضد بوليفيا فكانت عام 2013، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاء هدف الأرجنتين الوحيد عن طريق إيفر بانيغا.

ويعد ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 71 هدفا في 139 مباراة، منذ تجاوز غابرييل باتيستوتا (54 هدفا) في 2016، لكنه أمام تحد أكبر بتجاوز الكثير من نجوم العالم للوصول إلى مكانة أفضل بين هدافي العالم.

وبات ميسي على بعد 6 أهداف فقط من رقم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل 77 هدفا دوليا مع المنتخب البرازيلي، ليصبح أفضل هداف دولي في قارة أميركا الجنوبية.

المصدر: mundodeportivo