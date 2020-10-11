شاهد.. الضربة القاضية التي "لا تصدق" في تاريخ UFC

أقيمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ثالث فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ضمن بطولة "UFC ليلة القتال".

وشهد الحدث التمهيدي من UFC Fight Island 5، في الوزن المتوسط فوز الأمريكي خواكين باكلي على مواطنه إيمبا كاسانجاناي بالضربة القاضية في الجولة الثانية بعد دقيقتين و3 ثوان.

في الجولة الثانية، أمسك كاسانجاناي برجل باكلي، لكن الأخير تمكن من ركل خصمه في قفزة دائرية، مما أطاح به.

OMG! One of the greats KOs of all time.#UFCFightIsland5pic.twitter.com/0MjwI34vE4 — Jed I. Goodman (@jedigoodman) October 10, 2020

أشاد حساب منظمة UFC الرسمي على "تويتر" بالضربة القاضية لباكلي باعتبارها لا تصدق والضربة الأكثر روعة في تاريخ المنظمة.

ولاقت الضربة رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات التي أكدت على تميزها.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

وأحرز باكلي فوزه الـ 11 مقابل ثلاث هزائم، فيما تلقى كاسانجاناي أول خسارة في مشواره الاحترافي مقابل 8 انتصارات.

يذكر أن فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال بدون حضور جماهيري، وهي المرة الأولى التي تقام فيها نسختان من UFC في نفس المدينة خارج مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: news.liga.net