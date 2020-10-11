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الكشف عن سبب إقامة الكلاسيكو الإسباني في موعد مبكر

الرياضة

الكشف عن سبب إقامة الكلاسيكو الإسباني في موعد مبكر
AFP CURTO DE LA TORRE
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد، عن السبب وراء إقامة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر.

وستعلن رابطة الليغا عن الموعد النهائي للكلاسيكو خلال أيام قليلة، ضمن باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الموعد الأقرب للمباراة أن تقام السبت 24 أكتوبر في الساعة الواحدة ظهرا أو الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

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وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسبا لجمهور الليغا في آسيا.

وقالت إنه بات معتادا في الليغا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الدور الثاني في وقت الذروة للجمهور الإسباني (ليلا).

وأضافت أن كلاسيكو الدور الأول بالموسم الماضي كان مقررا إقامته في "كامب نو" يوم السبت 26 أكتوبر عند الساعة الواحدة ظهرا، قبل أن يؤجل إلى ديسمبر، بسبب المظاهرات في كتالونيا.

المصدر: mundodeportivo

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