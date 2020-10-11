شاهد.. خلاف بين نجم الزمالك والفنان أحمد فهمي يتطور إلى "معركة الفرح"

نشبت مشادة عنيفة بين نجم الزمالك شيكابالا، والفنان أحمد فهمي، أثناء تواجدهما في إحدى حفلات الزفاف، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما بسبب فريقي الأهلي والزمالك المصريين.

الخلاف بين أحمد فهمي وشيكابالا بدأ منذ مباراة السوبر المصري، حين قام قائد الزمالك بتوجيه إشارات غير لائقة لجمهور الأهلي، فانتقد الفنان بمواقع التواصل تصرفات اللاعب.

ومع ظهور الفنان المعروف بانتمائه لنادي القلعة الحمراء واللاعب الجماهيري في النادي الأبيض بحفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة سابق بنادي "القلعة البيضاء"، ذهب فهمي لتحية شيكابالا ليصافحه وسط عتاب بين الطرفين، لكن الأمر تطور حيث كرر شيكابالا السباب مجددا لجماهير الأهلي ليرد فهمي عليه بالألفاظ نفسها حتى احتوى الحضور الأمر.

وبعدها كتب فهمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل، فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

وقام أحمد فهمى بالسخرية من "الفهد الأسمر" بتغيير صورته على برنامج "الواتس آب" الخاص به، ووضع صورة تشير إلى السخرية من شيكا، لتستمر الأزمة مشتعلة بينهما.

وأوضح قائد الزمالك في تصريح صحفي، أن فهمي يريد اختلاق أزمات دون أي داع.

وأضاف اللاعب البالغ 34 عاما: "فهمي أصبح بلا نجومية، ويحاول أن يغطي على فشله في الفترة الأخيرة في مجال التمثيل، بكسب جماهير الكرة".

المصدر: "مواقع ووسائل إعلام"