روبينيو يعود للعب في سانتوس للمرة الرابعة

عاد روبينيو لاعب منتخب البرازيل السابق إلى سانتوس بعقد لفترة قصيرة السبت في صفقة ستجعله يلعب في صفوف نادي مدينته للمرة الرابعة خلال مسيرته.

ولم يكن روبينيو، لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق، يرتبط بأي فريق منذ أغسطس الماضي بعد انتهاء تعاقده مع باشاك شهير التركي.

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

وقال روبينيو بعد التوقيع على عقد لخمسة أشهر حتى يستمر مع سانتوس لنهاية الموسم الجاري في البرازيل "هذا هو بيتي دائما".

وأضاف "هدفي المساعدة داخل الملعب وخارجه حتى يصل سانتوس إلى أفضل مركز ممكن".

وتوج اللاعب البالغ 36 عاما بالدوري البرازيلي وكأس البرازيل ودوري ولاية ساو باولو خلال فترات وجوده في سانتوس والتي بدأت في 2002.

المصدر: "رويترز"