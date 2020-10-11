نادال يحصل على شارع خاص به.. ويصبح "الابن بالتبني" لمايوركا

تم تكريم نجم التنس رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا والفائز 19 مرة في بطولات غراند سلام، بإطلاق اسمه على أحد شوارع بلدة سان لورانك التابعة لجزيرة مايوركا الإسبانية.

جاء هذا القرار بعد تكريم الإسباني بلقب "الابن بالتبني" للمدينة الصغيرة التي عانت من فيضان مأساوي قبل عامين 2018، وخلف وراءه العديد من الضحايا.

وتم تكريم نادال كمكافأة على أعماله البطولية بعد انضمامه إلى جيش من المتطوعين الذين "ساعدوا في إزالة الطين بأيديهم"، ومواجهة الأضرار التي لحقت بالجزيرة بسبب الفيضان، ونظموا سباقا للتضامن، وتبرعوا بمليون يورو لضحايا الفيضان الذي وصل عددهم إلى أكثر من 35 ألف شخص.

كما قدم بطل "رولان غاروس" 12 مرة، مرافق جمعية رافا الخيرية لأسر الضحايا الذين فقدوا منازلهم.

علاوة على ذلك، قال مجلس المدينة إن رافا عبر عن تضامنه في عدة مناسبات مع البلدة الصغيرة، مما يجعله شخصا مميزا يستحق الثناء.

Tennis star @RafaelNadal joined in the operation to tidy up after Majorca was hit by extreme floods, which resulted in some deaths.



Read the full story here: https://t.co/ACGdqxnBGIpic.twitter.com/NO0GxJjhy3 — SkyNews (@SkyNews) October 11, 2018

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ويلتقي على ملعب "فيليب شاترييه" اليوم الأحد الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني نادال في المباراة الـ56 بينهما، وذلك حين يتواجهان في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على ملاعب رولان غاروس.

وسيكون نهائي الأحد الثالث بين الإسباني والصربي على ملاعب رولان غاروس بعد عامي 2012 و2014 حين خرج نادال منتصرا في المناسبتين.

المصدر: Tennis World USA