مكالمة عاجلة وفي اللحظة الأخيرة من بيريز إلى الظاهرة رونالدو

لن تتمكن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من لعب مباريات هذا الموسم على ملعبهم المعتاد، بسبب إعلان الطوارئ في مدينة مدريد، الجمعة، لمدة 15 يوما.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي "الأبيض" اتصل مؤخرا بالظاهرة البرازيلية رونالدو رئيس نادي بلد الوليد، وطلب منه أن يلعب ريال مدريد، مبارياته في الدوري المحلي، على ملعب "زوريلا"، في حال تم فرض الحظر الصحي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

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وكان سبب ابتعاد ريال مديد عن معقله "سانتياغو برنابيو" بعد استئناف المنافسات نهاية الموسم الماضي بسبب أعمال البناء المستمرة منذ عدة أشهر، حيث كانت المباريات تجري خلف أبواب مغلقة، لذلك قرر نقل مواجهاته إلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة حتى الآن بشأن خوض ريال مدريد، مباراته المقبلة أمام قادش في الجولة السادسة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، إلا أن ظلال الأزمة قد تبرز في المواجهات التالية.



وقالت الشبكة الإسبانية، أن النادي المدريدي يسعى للبحث عن كل الحلول الممكنة في ظل عدم معرفة رد رونالدو حتى الآن.

المصدر: defensacentral.com