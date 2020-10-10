أسطورة ميلان ونجم ريال مدريد المعتزل: صلاح بوسعه أن يصبح مثل ميسي لو فعل شيئين

عبر كلارنس سيدورف أسطورة ميلان ونجم ريال مدريد ومنتخب هولندا المعتزل عن رأيه في النجم المصري محمد صلاح، وما هي التقنيات التي عليه أن يملكها لتطوير أدائه.

وأجرى موقع "غول" العالمي مقابلة مع النجم الهولندي السابق سيدورف البالغ 44 عاما، ومن بين عدة أسئلة قال إن على نجم ليفربول محمد صلاح فعل المزيد من أجل تطوير نفسه، "لأنه الآن في الأساس هداف فتاك، وهو من يقرر مصير المباريات".

وقال سيدورف: "أرى أن محمد صلاح يستطيع أن يفعل أكثر مما يقدمه، يستطيع أن يصنع المزيد من الأهداف بمعدل أكبر، وهو ما يعني أنه يتعين عليه المراوغة".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "صلاح يمتلك رؤية جيدة تكفيه لفعل ذلك، لقد رأيت هذا بالفعل في مباراة ليفربول وتشيلسي، نحن نعلم ما يستطيع فعله في الأمتار الـ20 الأخيرة، ولكن ماذا عن المساحات قبلها؟".

وأوضح: "أرى أنه يمتلك القدرة والإمكانيات التي تؤهله لتطوير أسلوبه حتى يصبح أكثر هيمنة، ليس فقط على صعيد الهجوم المضاد، أو الأمتار التي ذكرتها، ولكن من حيث بناء الهجمات والتمريرات".

وأكمل: "يمكن رؤية أن صلاح لديه الثقة والموهبة والجودة الكافية لتحقيق ذلك، لكنه حتى وقتنا هذا يركز فقط على القيام بما يفعله، ولكن لكونك لاعبا بارزا عليك ابتكار أشياء جديدة تتعلق بطريقة لعبك، إذا ظل محمد صلاح يلعب بطريقته المعتادة، سيكون من الصعب بالنسبة له إحداث الفارق لأن الأندية الأخرى تدرسه بكل تأكيد".

🗣 "How many black coaches and black managers are in leading positions in football? The percentages are very low. The diversity on the pitch is not reflected on the benches." Clarence Seedorf has been fighting this fight all his career 💪 #BlackLivesMatterpic.twitter.com/jHZgASRaDO — Goal (@goal) October 9, 2020

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وواصل: "الخصوم سيضعون لاعبيهم لمراقبة صلاح، وسيتحركون لإيجاد طرق لإيقاف أكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة له، لن يحظى صلاح بالمساحات ليكون حرا ويسجل الأهداف ويفعل ما يريد، ومن ثم ربما يتعين على مو التراجع أحيانا من أجل تعلم المزيد والبدء في الحصول على الكرة مثل ميسي، الأخير بدأ في مرحلة معينة في التحرك أكثر في جميع أرجاء الملعب لأنه كان بحاجة إلى إيجاد مساحة، ثم عندما يتسلم الكرة بقدمه، نعرف ما يمكنه القيام به آنذاك".

وتابع: "هذا هو الجزء الذي سيكون محمد صلاح قادرا على إضافته، لا أعرف إذا ما كان يرغب في ذلك، أو سيفعل ذلك، من الواضح أنه إذا واجهت ليفربول، فإن أحد اللاعبين الأوائل الذين تختارهم لغلق المساحات ضدهم قدر المستطاع هما ساديو ماني ومحمد صلاح".

المصدر: goal.com