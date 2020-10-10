"كاف" يتخذ أول إجراء بعد قرار إيقاف مرتضى منصور

اتخذ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أول إجراء ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد قرار إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي.

وكشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية عبر تصريحات تلفزيونية عن الإجراء: "الاتحاد الإفريقي رفض توقيع رئيس الزمالك، وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي".

وتابع: "أحمد جلال إبراهيم (نائب رئيس الزمالك) هو المنوط بالتوقيع خلال الوقت الجاري".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأكمل: "سيتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قررت إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده، مع إلزام الزمالك بانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.

وقال العريان في تعقيب حول رفض منصور لقرار اللجنة الأولمبية المصرية: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد الأهلي؟".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و24 أكتوبر الجاري.

المصدر: "قناة النهار المصرية"