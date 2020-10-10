شاهد.. خماسية البرازيل في افتتاح مبارياتها ضمن تصفيات مونديال قطر

تخطت البرازيل ضيفتها بوليفيا بسهولة تامة 5-0، بينها ثنائية لمهاجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو، الجمعة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وهز الشباك أيضا المدافع ماركينيوس وصانع اللعب كوتينيو في مباراة من طرف واحد، صنع فيها النجم نيمار هدفين بعد شكوك حول مشاركته بسبب آلام في ظهره.

في ملعب خال من الجماهير في ساو باولو بسبب برتوكول فيروس كورونا المستجد، لم تظهر بوليفيا أي طموح أمام البرازيل التي سيطرت على كافة فترات المباراة.

بحثت بطلة العالم خمس مرات بسرعة عن الشباك، وفي الدقيقة 16، ترجم ماركينيوس عرضية دانيلو برأسه داخل المرمى مفتتحا التسجيل.

وبعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، لعب الظهير الأيسر رينان لودي عرضية مقشرة على باب المرمى لفيرمينو الذي ضاعف النتيجة.

وتابعت البرازيل ضغطها في الشوط الثاني، ومرر نيمار في مطلعه كرة ذهبية لفيرمينو الذي رفع الفارق إلى ثلاثة محققا ثنائية شخصية (49).

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وصنع كوتينيو الرابع من عرضية ارتدت من صدر خوسيه كاراسكو داخل مرمى فريقه (65)، ثم أدخل لاعب برشلونة الإسباني اسمه في لائحة المسجلين بعد عرضية من نيمار في المنطقة الصغرى (73).

وفي مباراة ثانية، قاد ثنائي أتالانتا الإيطالي دوفان زاباتا ولويس موريال منتخب كولومبيا إلى الفوز على ضيفته فنزويلا 3-0.

وافتتح زاباتا التسجيل بعد عرضية من خوان كوادرادو (16)، ثم أضاف موريال ثنائية في الشوط الأول حسمت المواجهة (26 و45+3).

المصدر: "وكالات"