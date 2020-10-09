الحكم على مقاتل بالسجن 22 شهرا بسبب "مشاكس"

تعرض المقاتل الأسترالي بن سوسولي المشارك في بطولات اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" لعقوبة السجن 22 شهرا، لاعتدائه بالضرب على رجل مشاغب.

وقام سوسولي بضرب رجل في سبتمبر 2019 عندما كان يعمل حارسا في حانة " Jacksons Lounge" في مدينة ملبورن. تم رفض خدمة رجل مشاغب مرتين، ولكنه عاد إلى الحانة في كلتا المرتين، وكان سوسولي يرافقه إلى الشارع، وانتهى الأمر بشكل مأساوي، فقد كسر المقاتل فك الرجل، الذي احتاج لعملية في الوجه.

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وبرر بن سوسولي أمام المحكمة أن ما حدث هو نتيجة للإرهاق من السفر والفارق في التوقيت والاستفزاز من جانب الضحية، لكن القاضي لم يقبل الشهادة كعذر لائق. وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية "Associated Press"، فقد تم إلغاء عقد المقاتل مع "UFC".

ويجب على المقاتل الأسترالي أن يقضي 11 شهرا على الأقل من عقوبته قبل أن يتمكن من تقديم طلب الإفراج المشروط.

يذكر أن بن سوسولي (30 عاما) حقق 7 انتصارات مقابل 4 هزائم خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن في "MMA"، واحدة منها في نزاله الوحيد ضمن بطولات اتحاد "UFC"

المصدر: وكالات