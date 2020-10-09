برشلونة يتفق مع حامي عرينه شتيغن على تمديد عقده

توصلت إدارة برشلونة لكرة القدم إلى اتفاق مع حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، لتجديد عقده حتى صيف 2025 بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، أن شتيغن وافق على الاستمرار في برشلونة لأطول فترة ممكنة، لذلك فإنه سيجدد بشكل رسمي خلال وقت قصير.

وقدم النادي الكتالوني عرضا متوازنا للحارس الدولي، بسبب الظروف المالية الصعبة نتيجة جائحة كورونا، مما أجبر اللاعب على الموافقة وعدم الاعتراض.

وينتهي العقد الحالي للحارس الألماني مع برشلونة في يونيو 2022، لكن إدارة النادي الكتالوني سعت لتجديد عقد اللاعب الألماني، بالنظر إلى مستواه المميز، إلى جانب ربطه بالانتقال إلى تشيلسي.

وانضم شتيغن، البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف برشلونة قادما من بروسيا مونشنغلادباخ، صيف عام 2014، مقابل 12 مليون يورو.

وشارك الحارس الألماني في 236 مباراة مع النادي الكتالوني، تلقى فيها 222 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 100 مباراة، علما أنه لم يشارك حتى الآن في مباريات الموسم الحالي، بسبب خضوعه لجراحة في وتر الركبة اليمنى، في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات