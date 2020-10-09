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إصابة ثلاثة لاعبين آخرين من إنتر ميلان بكورونا

الرياضة

إصابة ثلاثة لاعبين آخرين من إنتر ميلان بكورونا
AFP MIGUEL MEDINA
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالعدوى في الفريق إلى خمسة هذا الأسبوع.

وقال إنتر ميلان، في بيان له، إن اختبارات ثنائي خط الوسط روبرتو جاليارديني وراجا ناينغولان والحارس الاحتياطي يونوت جاءت إيجابية.

وكان المدافع ميلان شكرينيار أصيب في وقت سابق خلال وجوده مع منتخب سلوفاكيا فيما أصيب المدافع أليساندرو باستوني بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.

وتبعا لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مما يهدد إنتر ميلان في مباراة القمة أمام ميلان في 17 اكتوبر.

المصدر: رويترز 

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