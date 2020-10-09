سواريز يعترف لماذا بكى في برشلونة

اعترف نجم منتخب الأوروغواي لويس سواريز بأنه بكى بسبب الطريقة التي تم فيها الاستغناء عن خدماته في برشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى جاره أتلتيكو مدريد.

وبعد أن سجل 198 هدفا في صفوف الفريق الكاتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، ما جعله منه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، عرف سواريز من خلال الصحف الاسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفيا مع الأخير.

وقال سواريز بعد تسجيله أحد هدفي منتخب بلاده في مرمى تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022: "الطريقة التي تمت فيها الأمور من خلال الشعور بطردك هي أكثر ما يؤذيني، كانت تلك الأيام صعبة للغاية، لقد بكيت جراء كل ما حصل لي".

وانتقد ميسي قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز مشيرا إلى أنه لم يعد "شيء يفاجئه من الآن وصاعدا"، نظرا للتخبط التي تعيشه إدارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

Being forced out of Barca hurt Suarez 💔 pic.twitter.com/doml9JEN48 — B/R Football (@brfootball) October 9, 2020

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وعلق سواريز على مساندة ميسي له: "الطريقة التي تصرف فيها النادي تجاهي لم تكن جيدة وهي أزعجت ميسي أيضا".

وأضاف: "هو يدرك كم كانت صعبة تلك الفترة التي أمضيناها سويا، لم أفاجأ لمساندته لي لأنني أعرفه جيدا، أدرك تماما الوجع الذي شعر به".

وختم: "بعض الأمور لا يدركها كثير من الناس، لكن الذهاب إلى برشلونة والطلب منك أن تتدرب منفردا لأنك لن تخوض مباراة الفريق الأول ليس بالأمر السهل. لقد رأت زوجتي كم كنت حزينا ومشمئزا، كل ما كنت أريد هو أن أضحك وأن أكون سعيدا على أرضية الملعب مجددا ولم يكن يراودني أي شك عندما سنحت لي الفرصة للانضمام إلى أتلتيكو مدريد".

ونجح سواريز في تسجيل هدفين في مباراته الرسمية الأولى مع أتلتيكو وساهم بصناعة أحد الأهداف الأخرى.

المصدر: "أ ف ب"