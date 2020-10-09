"الفيفا" يصدم منير الحدادي.. والمغرب يستنجد بـ"الكاس"

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بقراره منير الحدادي، لاعب إشبيلية، الخميس، برفض مشاركته مع منتخب المغرب، وتغيير جنسيته من الإسبانية إلى المغربية.

وأكد الاتحاد المغربي، في بيان، أن لجنة شؤون اللاعبين التابعة للفيفا رفضت الطلب، في ضوء القانون الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي، بعد الاجتماع الأخير لجمعيته العمومية، بخصوص إمكانية تغيير منتخبات اللاعبين.



وقرر الاتحاد المغربي استئناف القرار، لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بعد مشاورات مع الفيفا.

وجاء قرار الفيفا بسبب مشاركة الحدادي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بعدما بلغ سن 21 عاما، وهذا ما يتعارض مع قوانين الاتحاد عند تغيير الجنسية أو اللعب لمنتخبات أخرى.

«فيفا» يمنع منير الحدادي من تمثيل منتخب المغربhttps://t.co/gJS0qzbFl8 — Bladipresse.com (@BladiPresse) October 8, 2020

وغير الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشهر الماضي عدة قوانين منها مسألة ارتداء قميص المنتخبات الأخرى، حيث فرض عدة شروط أبرزها: عدم خوض اللاعب أكثر من 3 مباريات مع المنتخب، وألا تكون هذه المباريات في بطولة هامة، وأن تمر على الأقل 3 سنوات منذ مشاركته مع منتخب بلاده، وألا يكون مثل بلاده بعد بلوغ سنة الحادية والعشرين.

وفي حالة الحدادي فإن البند الأخير يقف أمام مشاركته منتخب "أسود الأطلس"، إذ شارك مع المنتخب الأولمبي الإسباني في تصفيات أمم أوروبا، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لموسم 2016-2017.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام السنغال اليوم الجمعة، على أن يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 13 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

المصدر: "وسائل إعلام مغربية"