مرتضى منصور يشن هجوما على اتحاد الكرة المصري

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شرسا ضد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري بسبب ضغط المباريات في بطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "هل عمرو الجنايني سعيد أنه كسر لاعبي الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي ودمر الكرة المصرية، وهو إنسان غير طبيعي وهذا تخريب للرياضة".

وتابع: "اليوم لاعبي فريق وادي دجلة قبل نهاية المباراة لم تستطيع الوقوف على أقدامها وهذا حرام لأنهم ليسوا آلات وهناك نصف لاعبي الأهلي مصابين".

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وواصل: "حزين لكل ما يحدث لفرق الدوري وهؤلاء ليسوا لاعبين مقبلين على مواجهتين أمام الوداد والرجاء في دوري أبطال إفريقيا بجانب بيراميدز في الكونفدرالية".

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام منافسه وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينهما الخميس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة واصل الزمالك احتلال وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بعدما شارك في 32 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وهزم في 5 مواجهات، فيما سجل 45 هدفا واستقبل 25 هدفا.

المصدر: "قناة الزمالك"